"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا

أعلن "حزب الله" استهداف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين، حيث دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: " استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية

عند الساعة 08:00 من صباح يوم الجمعة 29-03-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

عند الساعة 09:45 من صباح يوم الجمعة 29-03-2024 للمرة ‏الثانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق".

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في كريات شمونة وما حولها، مبينة أن الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها أطلق من لبنان.

יירוט מעל קריית שמונה; אזעקות הופעלו בתל חי, קריית שמונה, בית הלל ומעיין ברוך@rubih67pic.twitter.com/CmYiwtTP0O — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2024

المصدر: RT + Ynet