مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاثاء

أكد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم يوم الثلاثاء المقبل بإلقاء خطاب حول رؤية القيادة السياسية للفترة المقبلة، بعد أدائه اليمين الدستورية.

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وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أوضح مصطفى بكري أن "الرئيس السيسي سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة، بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بعد 10 سنوات تولى فيها قيادة الدولة المصرية وقام بالعديد من الإنجازات، وستستمر خلال الفترة القادمة".

وأضاف بكري أن السيسي سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم، مؤكدا أن أداء القسم سيكون يوم 2 أبريل القادم، وخطابه سيكون كاشفا للمرحلة القادمة وتداعياتها.

وأشار إلى أن هناك رؤية لتصحيح المسار في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر، موضحا أن خطاب الرئيس سيؤكد على ثوابت الدولة المصرية، ووضع الأسس العملية للقطاع الاقتصادي، ورؤية الدولة المصرية وتصوراتها المختلفة للفترة القادمة.

المصدر: "صدى البلد"