واشنطن: نجري محادثات مع السلطة الفلسطينية حول إدارة غزة ما بعد الحرب

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تجري محادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "أحد المبادئ يتمثل في أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة والضفة الغربية".

وتابع: "ولذلك نجري محادثات مع الدول الشركاء في المنطقة ومع السلطة الفلسطينية حول كيفية تحقيق ذلك".

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وأشار المتحدث إلى أن "هناك مقترحات مختلفة قيد النقاش. وأنا لن أكشف عن تفاصيلها"، مضيفا: "لكننا نتعاون مع السلطة الفلسطينية ودول المنطقة على حد سواء بشأن كافة المسائل المتعلقة بما بعد النزاع، التي قد تواجه قطاع غزة".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس مخلف الخيارات لإدارة الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك إنشاء قوة متعددة الجنسيات، أو بعثة سلام فلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن النظر في الخيارات المحتملة قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة خاصة بقطاع غزة.

المصدر: تاس