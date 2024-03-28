مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين الموافق 8 إبريل لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان مبارك، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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وتقوم عدة لجان من دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 إبريل 2024، والذي يوافق 29 رمضان باستطلاع هلال شهر شوال أو هلال عيد الفطر.

يشار إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 إبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الاثنين 8 أبريل نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وموعد بداية عيد الفطر المبارك بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر شوال.

ومن جهته كان كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 وفقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال 1445 ستكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وهو عيد الفطر المبارك، ويوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور طه رابح، أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024 وهو يوم الروية.

وتابع: يلاحظ أن الهلال الجديد أن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس به 12 دقيقة في مكة المكرمة ودقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10-11دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2 -20 دقيقة.

المصدر: القاهرة 24