مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة

أفاد مراسل RT باستمرار القصف الإسرائيلي الذي أدى اليوم إلى مقتل 30 شخصا في المنطقة الصناعية "كارني" شرق مدينة غزة.

وذكر مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي دمر عددا جديدا من أبراج مدينة الأسرى السكنية شمالي النصيرات، فيما أكد شهود عيان وجود نحو 30 قتيلا في المنطقة الصناعية "كارني" شرق مدينة غزة ولم يتم انتشالهم بعد بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وتوفي الطفل محمد نعيم النجار (6 أعوام) من شمال غزة بسبب سوء التغذية واستمرار حصار الاحتلال لمدينة غزة وشمالها.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط منطقة المشروع وحي الأمل غرب خان يونس، وقد وصل الرصاص الإسرائيلي إلى مناطق النزوح بالمواصي، وتم انتشال جثة شخص من مدينة حمد.

وطال القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف شرق مدينة حمد محيط السطر الغربي كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط دوار الكويت وشارع السكة جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

المصدر: RT