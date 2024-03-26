مصر تحبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في رمضان

وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة قاصمة ضد مروجي المخدرات خلال شهر رمضان قبل تمكنهم من تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون المخدر.

إقرأ المزيد

ووفقا لقوات الأمن المصرية وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تصنيع وتهريب المواد المخدرة، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول.

ووفقا للبيان فإنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 5 عناصر أحدهم يحمل جنسية دولة أخرى، وبحوزتهم 212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاغون - 30 كيلو غراما لمخدر الحشيش – 5 كيلو غرامات لبودرة مخدر الكبتاغون –كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع عقار الكبتاغون – الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 15 مليون جنيه تقريبا.

المصدر: RT