بقرار ليبي.. غلق تام لمعبر رأس جدير الحدودوي مع تونس في كلا الاتجاهين

أكد مصدر أمني تونسي لـ"موزاييك" أن قوات الأمن المتمركزة بمعبر رأس جدير من الجانب الليبي والتابعة بالنظر لبلدية زوارة قامت مساء الثلاثاء بإيقاف حركة العبور في كلا الاتجاهين.

وذكر المصدر الأمني أن الجانب الليبي دعا كل من يرغب في دخول تونس أو ليبيا التوجه نحو معبر ذهيبة - وازن.

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وحسب المصدر ذاته، يشمل القرار أيضا سيارات الإسعاف الليبية والتونسيين العائدين من ليبيا.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد تمركزا لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية وعلى كامل الشريط الحدودي مع تسجيل هدوء في الجانب الليبي.

جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.

المصدر: "موزاييك"