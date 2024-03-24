 
مباشر

ليبيا.. إصدار أوامر بتجهيز "سرية" من 7 ألوية بكامل معداتها وأفرادها على وجه السرعة (وثيقة + صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. إصدار أوامر بتجهيز
RT / facebook.com/Unit444ly
اللواء 444 قتال - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x80z

أصدر معاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة في ليبيا الفريق صلاح النمروش، تعليماته لسبعة ألوية بتجهيز سرية بكامل معداتها وأفرادها على وجه السرعة.

وجاء ذلك في منشور موجه من رئيس هيئة العمليات المكلف العميد محمد مصطفى الصادق، بناء على تعليمات الفريق صلاح النمروش إلى رئاسة أركان القوات البحرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، وفق ما نقلته "بوابة الوسط" الليبية.

والألوية السبعة التي حددها المنشور هي: "اللواء 555 مشاة"، و"اللواء 444 قتال"، و"الكتيبة 103 مشاة"، و"اللواء 111 مجحفل"، و"اللواء 51 مشاة"، و"اللواء 52 مشاة"، و"اللواء 62 مشاة".

ولم يوضح الخطاب الصادر الغرض من تجهيز السرية أو المهام التي ستوكل إليها.

ليبيا.. إصدار أوامر بتجهيز

ويأتي خطاب النمروش بعد حالة التوتر التي شهدها منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا: لم تصدر منا أي تعليمات بإطلاق النار في راس جدير (فيديو)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا: لم تصدر منا أي تعليمات بإطلاق النار في راس جدير (فيديو)

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ راس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.

وشددت الوزارة على أنها لن تتسامح مع هذا العمل الذي تقوم به هذه المجموعات الخارجة عن القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات بحق المتورطين.

وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة اللواء عماد الطرابلسي "إن منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس يشهد عمليات تهريب للوقود والعملات الأجنبية والسلع بشكل كبير".

وصرح الطرابلسي بأن العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة.

والأربعاء الماضي، أعلن عماد الطرابلسي سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا