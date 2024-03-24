نقل حالة طبية حرجة لمواطن سعودي من مطار القاهرة إلى المملكة

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، أنها تابعت بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لأحد مواطنيها من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وذكرت السفارة السعودية في بيان: "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي".

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين. pic.twitter.com/i8KBMixxLZ — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 24, 2024

وأوضحت السفارة أن ذلك "يأتي لاستكمال علاج المواطن في المملكة، في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين".

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المصدر: RT