السعودية.. فيديو للأمير سلطان بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل

أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي برئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية الأمير سلطان بن سلمان، الذي أعطى مبلغا كبيرا من المال لطفلة تقوم ببيع بعض الحاجيات.

وفي الفيديو المتداول على منصة "إكس" يظهر الأمير السعودي وهو يقف أمام أحد الأكشاك الذي تقف خلفه طفلة وهي تقوم ببيع بعض الأغراض التي يبدو أنها متعلقة بشهر رمضان خلال إحدى الفعاليات.

وخلال قيام الطفلة باحتساب المبلغ الذي ينبغي على الأمير دفعه والذي يبدو أنه 4 ريال، يقوم الأخير بتقديم مبلغ إلى الطفلة التي ظهرت علامات التعجب على وجهها لأنه أكبر بكثير مما طلبت. وبخطوة لافتة قررت إعطاءه المزيد من البضائع، وقدمت له وردة.

لحظة عفوية وجميلة بين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وطفلة تبيع :



بعدما قدم لها مبلغ كبير جدًا ، وانصدمت ثم قررت إعطاءه ما لديها دون توقف 🥹❤️🇸🇦 pic.twitter.com/R38zwDjvwr — WHR (@whrumor) March 22, 2024

وقد أشاد النشطاء بهذه الخطوة وكتب أحدهم: "الله يجبر بخاطره مثلما جبر خاطرها".

الله يجبر بخاطره مثلما جبر خاطرها — 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡 (@iish206) March 22, 2024

وقال آخر: "جزاه الله خير سمو الأمير علي عطفه وكرمه علي البنت الصغيره ومش جديد ولا غريب عليهم لأنهم شعب راقي وعطوف جميل الخلق والأخلاق وأسال الله أن يحفظهم شعبا وقياده ويديم عليهم الأمن والأمان وحفظ الرحمن".

جزاه الله خير سمو الأمير علي عطفه وكرمه علي البنت الصغيره ومش جديد ولا غريب عليهم لأنهم شعب راقي وعطوف جميل الخلق والأخلاق وأسال الله أن يحفظهم شعبا وقياده ويديم عليهم الأمن والأمان وحفظ الرحمن🤍🌷 — Ꮇɑ£ĕᏦ𖤍𖤓🇸🇦🇾🇪 (@Malek_0077) March 22, 2024

وأشار أحدهم إلى رد فعل الفتاة قائلا: "من كثر العفوية والتواضع البنات ما حسو بخوف وتوتر كأنه واحد من اقاربهم حفظ الله قادتنا وحفظ بلادنا واهلها".

من كثر العفويه والتواضع البنات ما حسو بخوف وتوتر كأنه واحد من اقاربهم حفظ الله قادتنا وحفظ بلادنا واهلها — رسام (@rsaam24) March 22, 2024

ي حلووو البنااات ردت فعلها تجننن 😂😂😂💕💕💕 — خولة (@khay_1990) March 22, 2024

ي عمررري هي الله يرزقها من واااسع فضله يارب — ﮼س (@samo_ii) March 22, 2024

المصدر: RT