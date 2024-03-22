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السعودية.. فيديو للأمير سلطان بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل

مجتمع

السعودية.. فيديو للأمير سلطان بن سلمان يثير تفاعلا على مواقع التواصل
الصورة ملتقطة من الفيديو
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية الأمير سلطان بن سلمان
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أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي برئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية الأمير سلطان بن سلمان، الذي أعطى مبلغا كبيرا من المال لطفلة تقوم ببيع بعض الحاجيات.

وفي الفيديو المتداول على منصة "إكس" يظهر الأمير السعودي وهو يقف أمام أحد الأكشاك الذي تقف خلفه طفلة وهي تقوم ببيع بعض الأغراض التي يبدو أنها متعلقة بشهر رمضان خلال إحدى الفعاليات.

وخلال قيام الطفلة باحتساب المبلغ الذي ينبغي على الأمير دفعه والذي يبدو أنه 4 ريال، يقوم الأخير بتقديم مبلغ إلى الطفلة التي ظهرت علامات التعجب على وجهها لأنه أكبر بكثير مما طلبت. وبخطوة لافتة قررت إعطاءه المزيد من البضائع، وقدمت له وردة.

وقد أشاد النشطاء بهذه الخطوة وكتب أحدهم: "الله يجبر بخاطره مثلما جبر خاطرها".

وقال آخر: "جزاه الله خير سمو الأمير علي عطفه وكرمه علي البنت الصغيره ومش جديد ولا غريب عليهم لأنهم شعب راقي وعطوف جميل الخلق والأخلاق وأسال الله أن يحفظهم شعبا وقياده ويديم عليهم الأمن والأمان وحفظ الرحمن".

وأشار أحدهم إلى رد فعل الفتاة قائلا: "من كثر العفوية والتواضع البنات ما حسو بخوف وتوتر كأنه واحد من اقاربهم حفظ الله قادتنا وحفظ بلادنا واهلها".

المصدر: RT

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