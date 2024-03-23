مسجد "الجمهورية التونسية" في مدينة باليرمو الإيطالية يرفع الآذان للمرة الأولى منذ 8 قرون (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله مدونون ونشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي رفع الآذان في مسجد "الجمهورية التونسية" بمدينة باليرمو الإيطالية للمرة الأولى منذ 8 قرون.

وقال المدونون إنه تم رفع آذان صلاة المغرب بصوت الشيخ التونسي الراحل علي البراق.

وفي وقت سابق قال الشيخ بدري المداني إمام مسجد مدينة باليرمو الإيطالية في مداخلة مع إذاعة "جوهرة أف أم"، إنه سيتم رفع الآذان في المسجد المذكور بعد أكثر من 800 سنة من التوقف.

وأوضح المداني أن رفع الأذان سيتم بصفة تدريجية حيث سيقتصر فقط على صلوات المغرب والعشاء وأيام الجمعة على امتداد العام.

وأفاد الشيخ بدري المداني في مداخلته بأن الجامع هو في الأصل كنيسة قديمة عمرها أكثر من 1000 سنة تم إسنادها إلى الجالية التونسية منذ 1990، مشيرا إلى أنه كان في السابق مسجدا.

المصدر: RT + "جوهرة أف أم"