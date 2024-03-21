في سابقة تاريخية.. وعود بصرف بدل شهري للمحامين المصريين أسوة بالصحفيين

وعد المرشح على مقعد نقيب المحامين بمصر سامح عاشور، شباب المحامين خلال برنامجه الانتخابي، بمنح مالية تقدم حافزا لهم أسوة ببدل التكنولوجيا الذي تمنحه الدولة للشباب الصحفيين.

واستقبل سامح عاشور بمكتبه يوم الخميس بوسط البلد وفدا من اتحاد شباب محاميي مصر.

ويأتي برنامج سامح عاشور بسابقة حال تحقيقها، ستكون الأولى فى تاريخ النقابة وهي توفير بدل للمحامين أسوة بالصحفيين، علاوة على تقديم منح دراسية للمحامين المتميزين علميا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن برنامج سامح عاشور تضمن: "سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت مع التوصية بما يلي:

1- تفصيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر.

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2- تفعيل اختبار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية.

3- التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية الدبلومات و(ماجستير ودكتوراة) عن طريق الأكاديمية، لمن يرغب من السادة المحامين وغيرهم من القانونيين.

4- عقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية المستحدثة بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية.

5- أن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية بكافة أنحاء الجمهورية باختيار الأماكن المناسبة أو عن طريق نظام التعليم عن بعد (أونلاين) إذا اقتضى الأمر".

المصدر: "القاهرة 24"