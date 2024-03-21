مفتي الديار المصرية السابق يثير جدلا واسعا عن احتمال "إلغاء جهنم" (فيديو)

أثار مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة الجدل بعد حديثه عن فرضية إلغاء جهنم وإدخال جميع البشر الجنة.

وقال الشيخ علي جمعة الذي كان يتحدث في برنامجه اليومي "نور الدين" أثناء شهر رمضان على التلفزيون المصري "من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة".

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وانتقد علي جمعة حديث الكثيرين عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة بدلا من الحديث عن الشفاعة، موضحا أن هناك 70 ألف شفيع وكل منهم يشفع في 70 ألفا آخرين مما يوصل الرقم إلى 5 مليارات، بينما عدد المسلمين لا يتجاوز المليارين.

وتحدث مفتي الديار المصرية السابق عن أهمية أن تكون العلاقة مع الله مبنية على الحب والأمل والتفاؤل والرحمة.

وقال جمعة ردا على سؤال حول عذاب المنتحر بسبب الألعاب الإلكترونية وهل سيعذبه الله أم سيرحم جهله وعدم اكتمال وعيه، "إن جماهير المسلمين يعتقدون أن الوعد والوعيد لا بد أن ينفذ، وربنا أخبرنا بأن هناك جنة ونارا، طيب لو أن الله ألغى النار يوم القيامة هنقوله لا.. ما يلغيها؟".

وتابع: "ما يدخل كل الناس الجنة، هو فعال لما يريد، ودا وارد وعلماء مسلمين كتير قالوا آه وارد، وهو كرم وعطاء، ولما وعد بالنار مش ضروري يعملها، ويبقى غرضها ألا نؤذي أحدا والخوف من الله تعالى".

وأكمل: "ندعو الناس من زمان إلى الرحمة والحب، وليس إلى الكراهية، وبنقول فيه ناس عاوزة تشوفها سودة، لكنها ليست كذلك، لا الدنيا كده ولا الآخرة كده".

الدكتور #علي_جمعة مؤخراً ربما يحاول جذب الشباب إليه لكن لايمكنه تجاهل أننا مسلمين ولنا معايير ضابطة تنبثق عن ديننا التساهل بها يعني خلل …

الفتاوي " الكيوت " لا داعِ لها فديننا واضح

حديثه عن إلغاء النار يخالف قوله تعالى " إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى " pic.twitter.com/Z0dDhU5xxh — د.فهده العريفي (@Dr_Fahdah_Arefi) March 19, 2024

وكان الشيخ علي جمعة قد أثار جدلا آخر قبل أسبوع برفضه أن دخول الجنة يقتصر على المسلمين فقط ووصف ذلك بـ"المعلومة المغلوطة".

عند الشيخ علي جمعة يابنتي الإخوان بس اللي هيدخلوا النار👌 pic.twitter.com/YLIv4fZwsu — محمد جمال هلال (@gamal_helal) March 13, 2024

المصدر: RT + وسائل إعلام