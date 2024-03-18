فتاوي لمفتي مصر السابق تثير الجدل في رمضان

أثارت فتاوى أصدرها علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق في برنامج "نور الدين" الرمضاني حالة من الجدل في مصر.

وتصدرت إجابات الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف صفحات السوشال ميديا، خاصة وأن تلك الإجابات لم يتم التطرق إليها بشكل علني من قبل، ونستعرض أبرز تصريحات الدكتور علي جمعة التي كانت محل جدل في مصر.

يجوز للرجل أنه يعمل شعره ذيل حصان وربطه بـ"التوكة". المكياج مباح لأنه تجميل وليس تغيير فى خلق الله وعلى ظاهر البشرة وليس فى طبقات الجلد الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضا سيدخلون الجنة الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف أي خالية من المحرمات والسرية العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة عادية "لو أبو البنت عارف" ارتداء الخاتم حلال إنما الحظاظة دي معرفهاش والحظوظ من عند الله فقط. المايوه البوركينى أحسن من البكينى التاتو مع حبس الدم تحت الجلد حرام .. وإذا مكنش به دم مباح

جدير بالذكر أن برنامج "نور الدين" يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه الناس وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دوما ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة.

المصدر: RT