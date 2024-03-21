 
مباشر
عاجل
العد التنازلي لانطلاق أول رائدة فضاء بيلاروسية تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مصر تحذر من عبوات مهربة لـ3 عقارات طبية بالأسواق

أخبار العالم العربي

مصر تحذر من عبوات مهربة لـ3 عقارات طبية بالأسواق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7ar

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من 3 أدوية مهربة لا تخص السوق المصري، مشددة على المواطنين عدم الشراء إلا من الصيدليات المرخصة.

إقرأ المزيد
مصر تعدم أدوية يستخدمها المواطنون بشكل كبير
مصر تعدم أدوية يستخدمها المواطنون بشكل كبير

وأوضحت هيئة الدواء المصرية تفاصيل التشغيلات من الأدوية العلاجية المهربة للسوق المصرية، وبيانها كالتالي:

1. جاكافي، تشغيلة رقم KET05، والسمتخدم في علاج اضطرابات نخاع العظم، التي ينتج عنها زيادة إنتاج خلايا الدم، حيث يشار إليه لعلاج مرض التليف النقي ومرض كثرة الحمر الحقيقية.
2. فالسيت Valcyte® Tablets 450mg 60 tablets، ، تشغيلة رقمLOT: #883678-867#، يستخدم لدى البالغين، لمنع الإصابة بالعدوى التي يسببها داء فيروس المضخم للخلايا بعد عمليات زراعة الاعضاء (القلب، والبنكرياس، والكلى).

3. جيلينيا Gilenya 0.5 mg، ، تشغيلة رقم SEFPS، علاج التهاب التصلب اللويحي المتعدد

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا بـ سحب ووقف تداول وتحريز تشغيلات من دواء Congestal tablets، كونجستال أقراص، الخاص بعلاج أعراض نزلات البرد.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن التشغيلات الصادر لها قرار بالسحب لدواء كونجستال، إنتاج شركة سيجما، من السوق المصري تحمل رقم 230299، معللة السبب أنه صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج (الصداع، ألم واحتقان الجيوب الأنفية، احتقان الأنف، العطس، إدماع العينين، سيلان الأنف، ارتفاع درجة الحرارة، حكة في الأنف أو الحلق).

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا