مصر تحذر من عبوات مهربة لـ3 عقارات طبية بالأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من 3 أدوية مهربة لا تخص السوق المصري، مشددة على المواطنين عدم الشراء إلا من الصيدليات المرخصة.

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية تفاصيل التشغيلات من الأدوية العلاجية المهربة للسوق المصرية، وبيانها كالتالي:

1. جاكافي، تشغيلة رقم KET05، والسمتخدم في علاج اضطرابات نخاع العظم، التي ينتج عنها زيادة إنتاج خلايا الدم، حيث يشار إليه لعلاج مرض التليف النقي ومرض كثرة الحمر الحقيقية.

2. فالسيت Valcyte® Tablets 450mg 60 tablets، ، تشغيلة رقمLOT: #883678-867#، يستخدم لدى البالغين، لمنع الإصابة بالعدوى التي يسببها داء فيروس المضخم للخلايا بعد عمليات زراعة الاعضاء (القلب، والبنكرياس، والكلى).

3. جيلينيا Gilenya 0.5 mg، ، تشغيلة رقم SEFPS، علاج التهاب التصلب اللويحي المتعدد

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا بـ سحب ووقف تداول وتحريز تشغيلات من دواء Congestal tablets، كونجستال أقراص، الخاص بعلاج أعراض نزلات البرد.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن التشغيلات الصادر لها قرار بالسحب لدواء كونجستال، إنتاج شركة سيجما، من السوق المصري تحمل رقم 230299، معللة السبب أنه صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج (الصداع، ألم واحتقان الجيوب الأنفية، احتقان الأنف، العطس، إدماع العينين، سيلان الأنف، ارتفاع درجة الحرارة، حكة في الأنف أو الحلق).

المصدر: القاهرة 24