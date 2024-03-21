روسيا ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس أن طائرة خاصة من طراز "إل-76" تابعة لها تقوم بإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرة، التي أقلعت متجهة إلى مطار العريش المصرية، تحمل على متنها شحنة يبلغ وزنها نحو 29 طنا وتتضمن مستلزمات السرير وأدوات النظافة الشخصية، إضافة إلى مواد غذائية.

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وذكر البيان أن هذه الشحنة تم جمعها بمبادرة من حكومة جمهورية إنغوشيا الروسية.

وأوضح البيان أنه إثر وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي مصر، سيتم تسليمها لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري الذين بدورهم سينقلونها إلى سكان قطاع غزة.

ومنذ بداية المهمة الإنسانية، نفذت الطائرات التابعة للطوارئ الروسية 19 رحلة ونقلت ما مجموعه أكثر من 450 طنا من الشحنات إلى غزة.

المصدر: RT