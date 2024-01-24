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مطار العريش المصري.. وصول طائرة مساعدات روسية لسكان غزة

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مطار العريش المصري.. وصول طائرة مساعدات روسية لسكان غزة
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول طائرة "إيل-76" إلى مطار العريش المصري انطلقت صباح اليوم الأربعاء من روسيا وعلى متنها 30 طنا من المستلزمات الطبية والأغذية لقطاع غزة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سلم رجال الطوارئ الروس نحو 30 طنا من المساعدات الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصري في العريش".

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية نحو 450 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية لسكان قطاع غزة منذ بدء الحرب.

المصدر: تاس

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