مصر..رئيس اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد تراجع أسعار غالبية السلع

توقع رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر أحمد الوكيل، أن يشعر المواطنون بتراجع أسعار أغلب السلع، خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

وفي تصريحات له، أوضح أحمد الوكيل أن البنك المركزي والبنوك بصفة عامة بدأت في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع.

وأكد الوكيل أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز.

هذا ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.

وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق، إن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار.

المصدر: "القاهرة 24"