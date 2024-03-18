الحكومة المصرية توجه رسالة إلى التجار: الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر

وجهت الحكومة المصرية رسالة إلى الموردين والمصنعين والمنتجين والتجار بشأن استمرار الارتفاع في أسعار السلع، رغم الجهود المبذولة للإفراج عن السلع في الموانئ وتوحيد سعر الصرف.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني: "الدولة عملت اللي عليها يتبقى المصنعين يعملوا اللي عليهم.. الوضع الحالي لا يمكن يستمر".

وأشار الحمصاني إلى أن "الحكومة مستعدة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا استمر الوضع الحالي الخاص باستمرار ارتفاع الأسعار"، مستشهدا بالإجراء الذي اتخذته للتعامل مع أزمة السكر وارتفاع سعره بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح المتحدث ذاته أن "الحكومة ستضخ خلال الأيام المقبلة 300 ألف طن سكر، لإتاحة المزيد من المعروض وضبط الأسعار".

وأردف المستشار محمد الحمصاني: "هناك آليات لدى الدولة والعديد من الإجراءات التي نعلنها في الوقت المناسب..نوفر السلع ونفرج عن السلع في الجمارك، ولدينا من الآليات ما يمكننا من الاستمرار في توفير السلع وضخ المزيد منها لضبط الأسواق، كما نوفر الدولار ونقوم بما علينا، فالمصنعون يجب أن يخفضوا الأسعار من جانبهم وهو ما وجه به رئيس الوزراء اليوم".

المصدر: "الشروق"