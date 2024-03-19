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الخارجية الأمريكية توافق على بيع دبابات "أبرامز" للبحرين وصواريخ للمغرب

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الخارجية الأمريكية توافق على بيع دبابات
Globallookpress U.S. Army/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
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وافقت الخارجية الأمريكية على صفقتين محتملتين لبيع دبابات "أبرامز" الأمريكية للبحرين وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات للمغرب.

وأشارت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاغون، في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن قيمة صفقة الدبابات ستبلغ 2.2 مليار دولار.

وأوضحت أن الصفقة تشمل بيع 50 دبابة من طراز "أبرامز M1A2" و4 عربات من نوع "M88A2 هركوليس"، إضافة إلى عربات لمد الجسور وإزالة الألغام ورشاشات وراجمات قنابل وذخيرة ومعدات مختلفة.

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وفي بيان آخر ذكرت الوكالة أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 612 من أنظمة "جافلين" الصاروخية المضادة للدبابات للمغرب بقيمة 260 مليون دولار.

وتشمل الصفقة أيضا تقديم مختلف المعدات وقطع الغيار والتدريب للكوادر والدعم اللوجستي وغير ذلك من المواد والخدمات.

ويشار في البيانين إلى أن الصفقتين المحتملتين تدعمان "أهداف السياسة الخارجية وسياسات الأمن القومي الأمريكية" من خلال "المساعدة في تعزيز أمن" الحليفين، وستطوران قدرات البحرين على التصدي للأخطار والمشاركة في عمليات الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وقدرات المغرب الدفاعية.

المصدر: RT

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