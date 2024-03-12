الولايات المتحدة توافق على بيع بولندا صواريخ متنوعة بقيمة 3.7 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن الولايات المتحدة وافقت على بيع بولندا مجموعة صواريخ أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار

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وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن الصواريخ التي تم الاتفاق على بيعها لبولندا من طراز AGM-158B-2 وAIM-120C-8 وAIM-9X.

وكجزء من الاتفاقيات مع وارسو، سيتم نقل 821 صاروخ كروز عالي الدقة من طراز AGM-158B-2 JASSM، و745 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى من طراز AIM-120C-8 AMRAAM، و232 صاروخا قصير المدى من طراز AIM-9X Sidewinder Block II، إلى جانب قاذفات وصواريخ التدريب ، فضلا عن معدات الاختبار السرية والبرمجيات، وتدريب الموظفين والنقل وتوفير قطع الغيار والصيانة.

ومن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، فإن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات "سيساهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكية من خلال تعزيز أمن حلف الناتو، وهو عامل في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون فإن بيع هذه الصواريخ "سيعزز قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير أنظمة هجومية متقدمة".

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن "الصواريخ الإضافية ستسمح لبولندا بتعزيز دفاعها وفي الوقت نفسه زيادة إمكانية التشغيل البيني مع الناتو".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق "لن يغير التوازن العسكري الأساسي" في المنطقة.، فوفقا لما ورد في الاتفاقيات فإن المبيعات "لن يكون لها تأثير سلبي على الاستعداد القتالي لنظام الدفاع الأمريكي".

المصدر: تاس