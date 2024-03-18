مصر.. حريق داخل فندق بشارع الهرم

أفادت وسائل إعلام مصرية فجر اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل فندق الجوهرة بشارع الهرم.

وأوضحت شبكة "مصراوي" أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فندق بالكوم الأحمر.

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب، حيث تبين بالفحص نشوب حريق داخل غرفة ساونا بالدور الأول بالفندق وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون إصابات.

وأكد موقع "القاهرة 24" أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات.

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"