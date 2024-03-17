استهداف آليات ومواقع عسكرية وجنود.."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 17 مارس 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 02:20 (بتوقيت لبنان): استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة دقيقة.

2- الساعة 12:50: استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 14:00: استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:30: استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 15:30: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:15: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏

2- الساعة 18:30: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 20:30: استهداف آليات العدو ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية".

‏ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT