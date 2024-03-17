الجيش الأردني: طائرات سلاح الجو تنطلق بعد رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تحرك طائرات سلاح الجو استجابة لإنذار من أجهزة الرادار ورصد تحركات جوية غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) بأن "ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني والتي تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار ورصد تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وبين الناطق أن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها".

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "المواطنين الى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".

وتشهد المنطقة الجنوبية لسوريا إطلاقا للصواريخ على أهداف إسرائيلية في الجولان المحتل، كما تقوم إسرائيل بقصف أهداف لمسلحين في المنطقة، في إطار التوتر الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما تنفذ فصائل عراقية هجمات مستمرة بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية ردا على حرب إسرائيل في غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العثور على أجزاء طائرة مسيرة في مدينة إربد المحاذية للحدود مع سوريا.

لكن المنطقة الحدودية مع سوريا تشهد أيضا عمليات للجيش الأردني ضد مهربي المخدرات.

المصدر: بترا