الأردن.. سماع دوي انفجار والعثور على أجزاء مسيرة في إربد

أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه عقب ورود بلاغ لشرطة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، مشطت قوات الأمن المكان وعثرت على أجزاء طائرة مسيرة.

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وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام الثلاثاء، أن الفرق المختصة بمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في محافظة إربد شمال الأردن.

وبينما أكد المتحدث أنه لا وجود لأضرار تذكر، لفت إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.

ودعا الناطق باسم مديرية الأمن العام إلى عدم تداول فيديوهات لا تمت للواقعة بصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: عمون