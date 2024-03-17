مصر.. وقف حركة الملاحة الجوية والنهرية بمطارين والنيل وبحيرة بأسوان إثر عاصفة ترابية والسلطات تحذر

شهدت عدة مناطق في محافظة أسوان المصرية اليوم الأحد، عاصفة ترابية تسببت بوقف حركة الملاحة الجوية والبحرية في عدة اماكن.

وفي التفاصيل، تابع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التي شهدها عدد من المناطق مساء اليوم.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضا ببحيرة ناصر، وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.

وفي إطار مواجهة تداعيات هذه الأحوال الجوية، وجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخي الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه في حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل، سيتم تباعا إغلاق حركة الطرق طبقا لحالة الطقس، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولا بأول.

المصدر:"القاهرة 24"