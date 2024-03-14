"بأكثر من 100 صاروخ".."حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لقاعدة "كيلع" الإسرائيلية في الجولان (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لقاعدة "كيلع" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة كيلع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

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ويوم الثلاثاء، قال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن، ‌‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم ‏الثلاثاء، ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.‏

وكان "الحزب" قد أصدر بيانا يوم الاثنين قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين ‌‏هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎."‎

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جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

في حين أنه وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.



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المصدر: RT