بالفيديو.. غارة جوية على حرج كونين جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على حرج بلدة كونين جنوب لبنان، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في عمق الجنوب وفوق العاصمة بيروت.

وقالت مراسلتنا إن سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في أجواء مدينة النبطية والضواحي عمق الجنوب اللبناني وفي أجواء العاصمة بيروت.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حرج كونين جنوب لبنان، وسط معلومات عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في كل من الجليل الأعلى وأصبع الجليل.

المصدر: RT