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مفتي مصر السابق يرد على سؤال حول دخول المسلمين دون غيرهم إلى الجنة

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مفتي مصر السابق يرد على سؤال حول دخول المسلمين دون غيرهم إلى الجنة
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توجهت طفلة بسؤال إلى مفتي الديار المصرية الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الدكتور علي جمعة، عن سبب دخول المسلمين فقط الجنة، رغم وجود ديانات أخرى غير الإسلام.

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وقالت خلال مشاركتها ببرنامج نور الدين، المذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك ديانات أخرى غير الإسلام كالمسيحية لها رسل وكتب من السماء، ليه المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟".

وأجاب جمعة عليها بالقول: "ومين قال لك إن المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟ دي معلومة مغلوطة عندك".

واستشهد بقوله تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أن معنى الآية واضح تماما، والذي أكد أن الدين عند الله "الإسلام"، مختتما: "كله اسمه الإسلام عندنا".

المصدر: قناة "سي بي سي"

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