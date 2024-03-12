"فرانس برس": المدعي العام السويسري يحيل رفعت الأسد إلى المحاكمة بتهمة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي

أعلن المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

وفي أغسطس 2023، نشر القضاء الفيدرالي السويسري، قرارا أظهر أنه أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق، رفعت الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982.

ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.

وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.

وكان الأسد غادر البلاد في 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة على أخيه الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.

وحسب وسائل إعلام سورية فإنه في خريف 2021 عاد رفعت إلى سوريا بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

المصدر: "أ ف ب"