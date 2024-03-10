المغرب يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مساء الأحد، أن فاتح شهر رمضان بالمملكة لعام 1445 هـ، سيكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024.

وقالت الوزارة في بلاغ "أنهت الوزارة إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1445 هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024".

وأضافت أنها اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وذكرت في البيان: "وعليه فإن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما يوم الاثنين، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024".

وأعلنت كل من الأردن وسلطنة عمان الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان، والاثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

المصدر: RT + وكالات