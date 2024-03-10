ضمن مشاركته بمهرجان "الشباب العالمي".. الوفد المصري في سوتشي يقدم حفلا فنيا (صور)

قدم الوفد المصري حفلا فنيا رائعا ضمن مشاركته في مهرجان "الشباب العالمي" الذي أقيم في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

وصرح نائب رئيس الوفد المصري والمشرف على الحفل الفني، شريف جاد، "أن العرض الفني المصري جاء على مدار يومين متتاليين".

وضم الحفل برنامجا فنيا متنوعا حيث قاد الفنان والملحن محمد عزت مجموعة الفنانين في عرض غنائي متنوع لفت انتباه شباب العالم الذين تابعوا الأغاني المصرية بحماس شديد".

وقدمت الفنانة فريدة أسامة أغنية (يا حبيبتي يا مصر) للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وقدمت الفنانة شهد النوبي أغنية (نعناع الجنينة) من الفلكلور الجنوبي وقدم الفنان زياد السيد أغنية (يا مصاروة) للشاعر شوقي حجاب وألحان محمد عزت، وقدمت شيماء الداودي إنشاد ديني، وقدم محمد عزت بصوته أغنية (العروس) كلمات وألحان فؤاد حداد، وقدم أيضا أغنية (لأجمل ضفة امشي) للشاعر محمود درويش، وقدمت الفنانة مريم جمال الدين أغنية (لما بدا يتثنى) من التراث الغنائي ، كما قدمت مريم أغنية روسية من الفلكلور الشعبي وشاركت ريناد زين مجموعة الكورال في البرنامج الغنائي، وقدمت الفنانة شروق خليفة أغنية باللغة الروسية بعنوان عن الوطن البعيد.

RT

وأشار نائب رئيس الوفد المصري بأن "العرض جاء مدهشا نتيجة تنوع ما قدمه المصريون وأشاد به الحضور الكبير من شباب دول العالم وبشكل خاص من الجمهور الروسي".

من جهته صرح الفنان محمد عزت المشرف على الفريق الغنائي أنه "سعيد بهذه النتيجة وبالترحيب الشديد من قبل شباب العالم الذي استقبل الأغاني المصرية بشيء من التقدير والاهتمام والإعجاب".

وتفاعل الشباب الروسي وشباب العالم مع الأغاني المصرية بفاعلية شديدة وبإعجاب شديد فاستقبلوا الأغاني بتصفيق حاد مطالبين بإعادة بعض الأغاني.

RT

وأكد عزت أن "تقديم الغناء المصري أمام حشد دولي أمر مختلف للغاية وشديد الأهمية وقد تأثرت شخصيا أثناء الحفل وبعدها بهذا الحب الكبير تجاه الفن المصري".

وفي اليوم التالي قدم الوفد المصري عرضا فنيا للباليه الكلاسيكي من خلال مشاركة مريم صلاح الدين وساندرا نادر ونتالي جون حيث تم تقديم الباليه على خلفية أغنية (مصر هي أمي) غناء فاطمة السعيد والمايسترو نادر عباس، والفقرة الثانية قدموا عرضا للباليه على خلفية موكب المومياوات غناء أميرة سليم ونادر عباس، وجاء العرض شيقا ومدهشا حيث تم تقديم العرض بالزي الفرعوني الملفت من تصميم، فاطمة مرزوق الذي حاز على إعجاب شباب العالم الذين تابعوا حفل الباليه المصري.

ومن جانبه أشاد عبد الله الباطش، رئيس الوفد المصري ومساعد وزير الشباب والرياضة بالعرض الفني الغنائي وعرض الباليه الذي جاء رائعا وحاز على إعجاب كل الحضور من الجمهور الروسي وجمهور شباب العالم، وأشاد الباطش بـ"المستوى الفني للشباب المصري الذي قدم صورة مشرفة للثقافة المصرية".

RT

وأكد المشرف على الحفل الفني، شريف جاد، على "سعادته بالنتيجة النهائية للحفل الغنائي والباليه" قائلا إن "النجاح جاء مدهشا وتجلى ذلك بالإقبال الكبير من الجمهور من شباب العالم على الفنانين المصريين بعد العرضين للتهنئة بالمستوى الفني المتميز والأداء الراقي في الغناء والباليه".

وأقيم مهرجان الشباب العالمي في إقليم سيريوس الفيدرالي بسوتشي في الفترة من 1 إلى 7 مارس. وقدم أكثر من 300 ألف شخص طلبات للمشاركة. وسيقام البرنامج الإقليمي للمهرجان في الفترة من 10 إلى 17 مارس، وسيزور المشاركون فيه 30 مدينة في روسيا.

المصدر: RT