السفير الروسي في القاهرة: روسيا ترحب بمشاركة الشباب المصري في مهرجان الشباب العالمي بسوتشي

أكد السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو أن بلاده ترحب بمشاركة الشباب المصري في المهرجان العالمي للشباب، الذي يقام في الفترة من 1 لـ7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

وأكد بوريسينكو خلال استقباله أعضاء اللجنة المصرية للمهرجان العالمي للشباب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في المهرجان بدورته الـ 20، أكد أن "روسيا ترحب بمشاركة الشباب المصري في هذا المحفل الدولي الكبير الذي يضم 187 دولة حيث ستتاح الفرصة للشباب المصري للتعرف والتواصل على ثقافات تلك الشعوب".

وأكد السفير الروسي: "ثقته في الشباب المصري وقدرتهم على تقديم صورة طيبة عن مصر" مشيرا إلى "تقدير الجانب الروسي للدولة المصرية لدعم مشاركة شباب مصر فى مهرجان سوتشي".

وضم وفد اللجنة المصرية كلا من: أحمد براني خريج البرنامج الرئاسي (رئيس اللجنة)، وعبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة (مقررا)، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية (أمينا عاما ومتحدثا رسميا)، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو اللجنة.

ومن جانبه عرض رئيس اللجنة المصرية أحمد براني، مراحل عمل اللجنة منذ بداية عملها حتى تم اختيار الوفد، واستعرض عبدالله الباطش جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشاركة المصرية طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كما تناول ناجي الشهابي تاريخ المشاركات المصرية في المهرجان العالمي للشباب في روسيا مؤكدا "حرص الشباب طوال العقود المختلفة على المشاركة في إطار علاقات روسية مصرية متميزة".

وقدم شريف جاد متحدث اللجنة الرسمي: "الشكر للدولة الروسية على تنظيم مهرجان ضخم يضم 187 دولة في ظل تلك الظروف الصعبة" مشيرا إلى أن "هذا العدد من الدول يعبر عن مكانة روسيا الدولية والتفاف الأصدقاء حولها".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT