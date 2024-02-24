وزير الشباب المصري يلتقي وفد بلاده إلى مهرجان الشباب العالمي في سوتشي

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، مع وفد بلاده المشارك في مهرجان الشباب العالمي الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي في روسيا الاتحادية.

وفي اللقاء الذي تم في المركز الأولمبي بالمعادي، أكد وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت إلى دعم الشباب وإعطائهم الأولوية، والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم، مما ساهم في تنمية المجتمع.

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وشدد الوزير على أهمية تواصل الشباب المصري مع نظرائهم في مختلف المجالات حول العالم، وعلى أهمية الشباب كسفراء لبلادهم في الخارج ودورهم كقوة ناعمة في خلق صورة ذهنية مواتية لمصر.

وأشار الوزير إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم وتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات في مختلف المجالات مثل الثقافة والفن والتكنولوجيا والعلوم والرياضة.

وتحدث أشرف صبحي عن التزام وزارة الشباب والرياضة المصرية، بتطوير برامج التبادل الشبابي مع مختلف الدول بما يساهم في تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز دبلوماسية مصر الشبابية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصري ونظرائهم من مختلف الدول ونقل الخبرة المصرية في مجال التدريب والتعليم.

المصدر: RT