سوريا.. مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في دير الزور

لقي 6 مواطنين سوريين مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضي في ريف دير الزور الجنوبي.

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وأفادت وكالة "سانا" بأن "المواطنين الستة لقوا مصرعهم أثناء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش" في السيارة التي كانت تقلهم في منطقة هريبشة بريف دير الزور الجنوبي أثناء توجههم لجمع الكمأة".

وأكد مدير الهيئة العامة لمستشفى الأسد بدير الزور، المثنى اليوسف، في تصريح للوكالة أنه "وصل إلى المستشفى 6 وفيات نتيجة إصابتهم بشظايا في مختلف أنحاء الجسم ومصابان اثنان بجروح خطيرة نتيجة انفجار اللغم تم وضعهما تحت العناية الطبية المركزة".

وقبل عدة أيام أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بأن هجوما نفذه مسلحون "يرجح أنهم تابعون لخلايا تنظيم "داعش"، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، أسفر عن مقتل 34 شخصا أثناء توجههم لجمع الكمأة في المنطقة.

المصدر: وكالة "سانا"