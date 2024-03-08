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محمد بن راشد يصدر عفوا عن 691 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة شهر رمضان

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محمد بن راشد يصدر عفوا عن 691 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة شهر رمضان
(وكالة أنباء الإمارات)
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أمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بالإفراج عن 691 نزيلا من نزلاء المؤسسات العقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح  المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن "العفو يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد، على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل".

وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.

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المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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