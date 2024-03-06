محمد بن راشد يطلق منصة لتسهيل إجراءات الإقامة والعمل في الإمارات

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اليوم الأربعاء منصة "باقة العمل"، لإدارة خدمات العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أطلقنا قبل فترة مشروعا لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية.. واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل" الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة".

أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية ..

واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل" .. الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة ..

المشروع الجديد… pic.twitter.com/d6FfdeheL5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 6, 2024

وأضاف: "المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات.. ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة.. ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة. شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع.. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس".

وبحسب رسم بياني تضمنه المنشور فإن المنصة توفر الخدمات:

1. إصدار تصريح عمل وإقامة للموظف الجديد

2. تجديد إقامة عمل الموظف

3. إلغاء إقامة عمل الموظف

4. الفحص الطبي

5. التبصيم لإصدار الهوية

المصدر: RT