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حاكم الشارقة يفتتح "الحدائق المعلقة" في مدينة كلباء (فيديو+صور)

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حاكم الشارقة يفتتح
الشارقة 24
حاكم الشارقة يفتتح مشروع الطهر العربي ومنطقة مظلات الغزلان
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افتتح حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، الحدائق المعلقة في كلباء ودشن مشروع الطهر العربي وافتتح "مظلات الغزلان" الموازية لمحمية الحفية، وغيرها من الأماكن البيئية المحمية.

ويهدف هذا المشروع، ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في كلباء، إلى توفير بيئة طبيعية كبيرة لتربية الطهر العربي المهدد بالانقراض، كما توفر مظلات الغزلان منصة مظللة للزوار لمشاهدة الغزلان.

واستمع لدى وصوله إلى المركز إلى شرح مفصل حول جهود الحفاظ على الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها الطهر العربي والوعل النوبي، والتي نجح المركز في إعادة توطينها في جبال الحجر.

حاكم الشارقة يفتتح
الشارقة24
إطلاق مجموعة من حيوان الغزال العربي الأدمي المهدد بالانقراض

هذا وتعد محمية الحفية موطنا لأكثر من 30 نوعا مختلفا من الحيوانات الجبلية، حيث يشتهر مركز الحفية لصون البيئة الجبلية الواقع على سفح جبال "الحجر" المحاذية لمدينة كلباء بتنوع بيولوجي غني لاحتوائه على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات، تبرز خصوصية المنطقة وتناغم وتكامل عناصرها الطبيعية بما يبرز أهمية المنطقة التراثية والبيئية والسياحية.

المصدر: RT + الشارقة 24

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