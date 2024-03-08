حاكم الشارقة يفتتح "الحدائق المعلقة" في مدينة كلباء (فيديو+صور)

افتتح حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، الحدائق المعلقة في كلباء ودشن مشروع الطهر العربي وافتتح "مظلات الغزلان" الموازية لمحمية الحفية، وغيرها من الأماكن البيئية المحمية.

ويهدف هذا المشروع، ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في كلباء، إلى توفير بيئة طبيعية كبيرة لتربية الطهر العربي المهدد بالانقراض، كما توفر مظلات الغزلان منصة مظللة للزوار لمشاهدة الغزلان.

#كلباء#حاكم_الشارقة يفتتح #الحدائق_المعلقة في كلباء ومشروع الطهر العربي ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية ومنطقة مظلات الغزلان الموازية لمحمية الحفية



… pic.twitter.com/l8SCTyfWFS — حصن كلباء 🇦🇪 (@hisn_kalba) March 8, 2024

طبيعة من عطايا الرحمن

ورسم ملامحها سلطان #الحدائق_المعلقة_في_كلباءpic.twitter.com/ZbnaFgCJeK — عبدالله بوحبل (@a_abuhabel) March 8, 2024

واستمع لدى وصوله إلى المركز إلى شرح مفصل حول جهود الحفاظ على الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها الطهر العربي والوعل النوبي، والتي نجح المركز في إعادة توطينها في جبال الحجر.

الشارقة24

هذا وتعد محمية الحفية موطنا لأكثر من 30 نوعا مختلفا من الحيوانات الجبلية، حيث يشتهر مركز الحفية لصون البيئة الجبلية الواقع على سفح جبال "الحجر" المحاذية لمدينة كلباء بتنوع بيولوجي غني لاحتوائه على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات، تبرز خصوصية المنطقة وتناغم وتكامل عناصرها الطبيعية بما يبرز أهمية المنطقة التراثية والبيئية والسياحية.

المصدر: RT + الشارقة 24