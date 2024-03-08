 
مباشر

رئيسة حي غرب الإسكندرية تكشف مفاجأة بشأن المبنى المنهار (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

رئيسة حي غرب الإسكندرية تكشف مفاجأة بشأن المبنى المنهار (فيديوهات)
Gettyimages.ru
مبنى منهار في القاهرة، صورة تعبيرية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4f2

كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، أن عقار الورديان الذي انهار اليوم الجمعة، صادر بشأنه قرار بهدم الطابقين العلويين وترميم باقي الطوابق.

ولفتت شعبان إلى أن السكان وملاك العقار لم ينفذوا القرار وجرى تحرير محاضر بذلك في قسم الشرطة، منوهة بأن العقار كان يشغله بعض السكان فيما غادر البعض الآخر.

وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، جرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

المصدر: "المصري اليوم" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا