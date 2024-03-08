رئيسة حي غرب الإسكندرية تكشف مفاجأة بشأن المبنى المنهار (فيديوهات)

كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، أن عقار الورديان الذي انهار اليوم الجمعة، صادر بشأنه قرار بهدم الطابقين العلويين وترميم باقي الطوابق.

ولفتت شعبان إلى أن السكان وملاك العقار لم ينفذوا القرار وجرى تحرير محاضر بذلك في قسم الشرطة، منوهة بأن العقار كان يشغله بعض السكان فيما غادر البعض الآخر.

وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انهيار عقار من 3 طوابق بمنطقة #الورديان غرب مدينة #الإسكندرية وانتشال 3 جثـ.ـث من تحت الأنقاض وإصابة 3 آخرين pic.twitter.com/zgqfWI2smt — sawti (@sawtinews) March 8, 2024

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، جرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

انهيار عقار من 4 طوابق بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية والاجهزه المعنية تبذل جهود كبيرة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين#المنشر_الاخباري#الإسكندريةpic.twitter.com/ESDUDJ1vXR — Elmanshar | المنشر (@El_manshar) March 8, 2024

المصدر: "المصري اليوم" + RT