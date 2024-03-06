فصائل فلسطينية تعلن استهدافها آليات وجنودا إسرائيليين في عدة محاور بغزة (فيديو)

أعلنت فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء استهدافها تجمعات آليات وجنود للجيش الإسرائيلي على عدة محاور بقطاع غزة.

وكشفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن مقاتليها استهدفوا "ناقلة جند صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة الـ (تاندوم) في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

وعرضت "سرايا القدس" مشاهد من "الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال القطاع".

من جهتها أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" قصف مقاتليها "تجمعات آليات وجنود العدو بقذائف الهاون العيار النظامي (60) في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ152، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول إلى صفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT