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فيديو "سحب الكرسي".. تصرف محمد بن زايد يشعل مواقع التواصل

أخبار العالم العربي

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تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

ووثق الفيديو لحظة قيام رئيس الإمارات بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت عنه بعد انتهائه من توقيع أوراق، حيث كان الأخير في زيارة دولة، للإمارات أمس الثلاثاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل تفاعلا نشطا وكتب أحدهم: "تواضع محمد بن زايد" مع مشاركته الفيديو على منصة "إكس".

وعلق آخر: "تواضع الشيخ محمد بن_زايد  قام بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت".

وأضافت ناشطة تعليق: "القيم الأخلاق حسن التربية، رحم الله الشيخ زايد.."، وكتب ناشط كويتي: "كل الحب والتقدير للشيخ محمد بن زايد.. وماهي غريبة على الإمارات الأخلاق الرفيعة كل الشكر".

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وعلق حساب قائلا: "ماعندي تعليق من جمال المقطع...  الشيخ محمد بن زايد".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي بدأ زيارة دولة إلى الإمارات.

وجرت لأمير الكويت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه الرئيس الإماراتي إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث كان صحبة الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول، وفرق الهجانة، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية.

المصدر: RT

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