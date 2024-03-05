زيارة دولة.. رئيس الإمارات يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن (صور+ فيديو)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي بدأ اليوم الثلاثاء زيارة دولة إلى الإمارات.

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وجرت لأمير الكويت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه الرئيس الإماراتي إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث كان صحبة الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول، وفرق الهجانة، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية.

ثم اصطحب بن زايد ضيفه إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت، واصطفت ثلة من حرس الشرف وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الوطن، مشكلا لوحة لعلم الكويت. كما تزينت معالم أبو ظبي وشوارعها بأعلام الكويت والعبارات الترحيبية بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

وكان أمير الكويت قد زار كلا من السعودية وقطر والبحرين وعُمان منذ تنصيبه أميرا للبلاد في 16 ديسمبر الماضي.

فيديو/ مراسم استقبال لسمو أمير البلاد خلال زيارته دولة الإمارات.

• إطلاق المدفعية ترحيباً بوصول سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى قصر الوطن. pic.twitter.com/vGnAoGo6m2 — المجلس (@Almajlliss) March 5, 2024

مراسم استقبال رسمية لأمير الكويت في قصر الوطن#الإمارات_ترحب_بأمير_الكويت#مركز_الاتحاد_للأخبارpic.twitter.com/DfUKkNdr0p — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) March 5, 2024

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة



- سرب من الطائرات الحربية الإماراتية رافق طائرة سموه فوق الأجواء الإماراتية#صور_كونا#كونا#الكويتpic.twitter.com/LIGUZ7Q3cs — كونا KUNA (@kuna_ar) March 5, 2024

المصدر: كونا+ وام