 
مباشر

زيارة دولة.. رئيس الإمارات يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

زيارة دولة.. رئيس الإمارات يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن (صور+ فيديو)
محمد بن زايد يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3on

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي بدأ اليوم الثلاثاء زيارة دولة إلى الإمارات.

إقرأ المزيد
سرب من القوات الجوية القطرية ترافق طائرة أمير الكويت لدى دخولها أجواء البلاد (فيديو)
سرب من القوات الجوية القطرية ترافق طائرة أمير الكويت لدى دخولها أجواء البلاد (فيديو)

وجرت لأمير الكويت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه الرئيس الإماراتي إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث كان صحبة الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول، وفرق الهجانة، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية.

ثم اصطحب بن زايد ضيفه إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت، واصطفت ثلة من حرس الشرف وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الوطن، مشكلا لوحة لعلم الكويت. كما تزينت معالم أبو ظبي وشوارعها بأعلام الكويت والعبارات الترحيبية بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

وكان أمير الكويت قد زار كلا من السعودية وقطر والبحرين وعُمان منذ تنصيبه أميرا للبلاد في 16 ديسمبر الماضي.

المصدر: كونا+ وام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا