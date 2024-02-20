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سرب من القوات الجوية القطرية ترافق طائرة أمير الكويت لدى دخولها أجواء البلاد (فيديو)

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سرب من القوات الجوية القطرية ترافق طائرة أمير الكويت لدى دخولها أجواء البلاد (فيديو)
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رافقت 6 طائرات من القوات الجوية الأميرية القطرية طائرة أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح لمطار حمد الدولي لدى دخولها أجواء البلاد.

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ووصل أمير الكويت اليوم الثلاثاء، إلى قطر في زيارة دولة، برفقة وفد رسمي مكون من 8 أفراد من أبناء الأسرة الحاكمة، أبرزهم نائب رئيس الحرس الوطني فيصل نواف الأحمد الصباح، وطلال فهد الأحمد الصباح، إلى جانب كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الرابعة لأمير الكويت منذ أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان حاكما للبلاد في 20 ديسمبر الماضي، بعد السعودية وعمان والبحرين على التوالي.

وفي غياب أمير الكويت عن البلاد، يتولى رئيس مجلس الوزراء محمد صباح السالم مهامه بالإنابة عنه، وفق أمر أميري صادر في 24 يناير الماضي، في ظل عدم تعيين ولي عهد جديد في الكويت.

المصدر: كونا

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