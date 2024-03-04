مصر تبحث حفر "قناة سويس" جديدة

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، قائلا: درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس.

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وتابع الفريق أسامة ربيع، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج: شركتان عالميتان تقومان بإعداد دراسات الجدوى لمشروع ازدواج قناة السويس، وتم عرض الدراسات المبدئية الخاصة بازدواج قناة السويس على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ربيع أن هجمات الحوثيين أثرت على دخل قناة السويس من خلال انخفاض عدد السفن بنسبة 4%، معقبًا: انخفاض العائد الدولاري بنسبة 51% بسبب هجمات الحوثيين، كما أن قناة السويس تقوم بالعديد من المشروعات التنموية لخدمات النقل البحري، كما تقوم بتحسين القطاع الجنوبي بالقناة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة بالبحيرات المرة الصغرى، يستهدف ازدواج المنطقة 10 كيلو لتنضم إلى قناة السويس، وقناة السويس الجديدة سيصبح طولها 82 كيلو متر بدلا من 72 كيلو متر لزيادة أعداد السفن.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة الآن تعمل على أن تكون هناك قناتين السويس، بطول 192 كم، لحل أزمة انتظار السفن بالساعتين والـ3".

واستطرد: من المقرر أن يكون هناك مشروع ازدواج قناة السويس بنسبة أمان 100%، لافتًا إلى أنه في الماضي كانت تسير 70/80 سفينة يوميا، وبعد تصديق الرئيس السيسي على مشروع ازدواج قناة السويس سيزيد مرور السفن عبر مصر، وخفض مدة المرور لـ9 ساعات تقريبا.

المصدر: صدى البلد