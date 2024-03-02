رياض المالكي: السلطة الفلسطينية هي الإدارة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة من الآن فصاعدا

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت أن "السلطة الفلسطينية هي الإدارة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة من الآن فصاعدا".

إقرأ المزيد

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي من مدينة أنطاليا جنوبي تركيا أنه "ستكون هناك إدارة فلسطينية في غزة، تماما كما هو الحال في الضفة الغربية".

وأعلن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء المقبل.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتيه، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتأتي استقالة حكومة اشتيه في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.

وفقدت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية، السيطرة على غزة لصالح حركة "حماس" في عام 2007.

وتخوض إسرائيل و"حماس" مفاوضات من خلال وسطاء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان، والذي سيبدأ هذا العام في 10 مارس.

المصدر: RT