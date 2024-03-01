 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يقول إنه مستعد لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقول إنه مستعد لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2z0

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لشهر رمضان المبارك، وقد تم خلالها تنفيذ تدريبات تحاكي سيناريوهات التصعيد في الضفة الغربية.

ومر قادة الكتائب على عدد من المحطات بقيادة قادة الألوية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات مختلفة وطرق التعامل.

وتضمن التدريب محاكاة الكمائن وحماية المستوطنات وسيناريوهات ما أسماه الإعلام العبري بـ"أعمال الشغب".

وتحدث رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي فخاطب القادة قائلا: "إن النشاط المكثف الذي يقوم به جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك لمكافحة الإرهاب في إيوش يمنع التصعيد الأمني، ويسمح لنا بالتركيز على القتال في غزة ولبنان".

وأردف: "تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة بأن تصلوا مستعدين وأقوياء لكل مهمة، وهذا أكثر أهمية في شهر رمضان".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا