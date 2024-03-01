"حزب الله" ينعى عنصرين قتلا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني مساء أمس الخميس اثنين من عناصره قتلا بقصف إسرائيلي على منطقة الحدود في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في بيان له مقتل علي عبد الرحمن جمعة "دانيال"، مواليد عام 2001، من بلدة كفركلا، وعبد الله حسن عسل "مظلوم" مواليد عام 1986 من بلدة دبعال في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل على مدار الشهر الأخير، 3 قادة بارزين في "حزب الله" اللبناني، مؤكدا استعداده للحرب "إذا لزم خوضها".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.​​​​​​​

المصدر: RT