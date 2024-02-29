الإمارات تنفذ أكبر مشروع في مصر يولد طاقة هائلة ويمكن رؤيته من الفضاء

كشفت مصادر حكومية فى وزارة الكهرباء بمصر، أنه تقرر الانتهاء من تدشين وتشغيل أكبر محطة شمسية فى مصر بحلول الربع الأخير من العام 2024 فى منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

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وأضافت المصادر في تصريحات لموقع جريدة "المال" المصرية أن إجمالي قدرة المحطة تصل إلى 500 ميغاوات، وهي أكبر محطة يتم تدشينها في الوقت الحالي كمشروع واحد، وتقوم بتنفيذه شركة إميا باور التابعة لمجموعة النويس الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة التركيبات، بعد الانتهاء من تأمين كل الألواح الشمسية الخاصة بالمحطة، التي تقام فى منطقة كوم أمبو.

وأوضحت أن إجمالي استثمارات المشروع تتجاوز 400 مليون دولار، ويتم تدشينه بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك)، لتسريع وتيرة التنفيذ، لافتة إلى وجود أكثر من 60 شركة مقاولات تشارك به حاليا.

وكشفت المصادر أن شركة صن جرو الصينية وردت المحولات الخاصة بالمشروع، وتم استيراد خلايا شمسية من واحدة من أكبر الشركات الصينية.

وقالت إنه سيتم شراء الطاقة من المشروع، بما يصل إلى 2 سنت لكل كيلووات/ ساعة، تسددها المصرية لنقل الكهرباء لصالح شركة النويس الإماراتية، ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مشاركة الطاقة المتجددة بنحو %42 بحلول عام 2035 من صافي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية.

وتمتد الألواح الشمسية على مساحة شاسعة في منطقة صحراوية، لدرجة يمكن معها رؤيتها بوضوح من الفضاء، حيث تمثل هذه المنطقة جزءا من مجمع "بنبان" لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والذي أصبح أحد أكبر مجمعات توليد الطاقة الشمسية في العالم.

المصدر: RT + المال