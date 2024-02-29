 
مباشر

حميدتي في ليبيا والبرهان في مصر

أخبار العالم العربي

حميدتي في ليبيا والبرهان في مصر
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2ng

وصل قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى ليبيا، تزامنا مع وصول رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر.

إقرأ المزيد
البرهان في ليبيا بعد إعلان الدبيبة مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان
البرهان في ليبيا بعد إعلان الدبيبة مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان

وأفادت مصادر حكومية لـRT بوصول حميدتي إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط تكتم رسمي.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع حميدتي ودعاه إلى زيارة ليبيا. وبحث المسؤولان خلال الاتصال "ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان".

في غضون ذلك، وصل البرهان اليوم الخميس إلى مصر في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مطار القاهرة.

وقال مجلس السيادة بالسودان في بيان له، إن البرهان سيجري محادثات مع السيسي، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة البرهان بعد يومين من رحلته إلى طرابلس، التي التقى فيها القيادة الليبية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.. كلمة بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية (أبرز النقاط)