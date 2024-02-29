حميدتي في ليبيا والبرهان في مصر

وصل قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى ليبيا، تزامنا مع وصول رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر.

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وأفادت مصادر حكومية لـRT بوصول حميدتي إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط تكتم رسمي.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع حميدتي ودعاه إلى زيارة ليبيا. وبحث المسؤولان خلال الاتصال "ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان".

في غضون ذلك، وصل البرهان اليوم الخميس إلى مصر في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مطار القاهرة.

وقال مجلس السيادة بالسودان في بيان له، إن البرهان سيجري محادثات مع السيسي، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة البرهان بعد يومين من رحلته إلى طرابلس، التي التقى فيها القيادة الليبية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: RT