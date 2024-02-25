البرهان في ليبيا بعد إعلان الدبيبة مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان

يجري رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس يوم الاثنين، للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبناء على دعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يجري عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس الاثنين.

وأفاد مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بأن "المنفي تلقى رسالة من البرهان ونيته لزيارة ليبيا لبحث القضية السودانية، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد في 22 يناير من العام الجاري".

وأكد مكتب الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان أن "رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيقوم بزيارة رسمية مرتقبة إلى طرابلس".

هذا وذكر مكتب الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم أمس بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ودعاه إلى زيارة ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الاتصال الهاتفي تناول "ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق"، فيما أعلن عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة لـ"إحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت الكثير من الضحايا ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: RT